Новочеркасск, Ростовская область, , 13:30 — REGNUM Исполняющий обязанности сити-менеджера Новочеркасска (Ростовская область) Юрий Лысенко назвал главный критерий работы чиновников. По его словам, сохранят свои посты только эффективные сотрудники. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Я жду от вас полной самоотдачи и понимания персональной ответственности за всё, что происходит в городе. Мы не будем говорить о прошлых заслугах — только о том, как реально можем изменить ситуацию и оперативно решить самые актуальные городские вопросы», — сказал Лысенко.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Юрий Лысенко будет руководить администрацией Новочеркасска до выборов нового состава городского парламента, которые состоятся в сентябре 2020 года.

Лариса Конюшинская, ранее исполнявшая обязанности главы муниципальной администрации, продолжит работу в администрации. Чиновница будет курировать вопросы жилищно-коммунального комплекса и благоустройства.

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