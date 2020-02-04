Тбилиси, , 13:32 — REGNUM Правящее большинство грузинского парламента на открытии весенней сессии 4 февраля решило отказаться от политических заявлений в связи с трагедией, происшедшей в городе Багдати. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Очень печальное происшествие. В результате консультаций в большинстве мы посчитали, что сегодня политические заявления были бы нерелевантны», — приводят журналисты слова лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 4 февраля в пожаре, который разгорелся в одном из частных домов в городе Багдати, погибли шесть человек, из которых четверо были детьми. Оппозиция, которая собиралась пикетировать парламент отложила на день свои акции. Заседание парламента члены оппозиционных партий не посетили.

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