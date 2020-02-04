Бишкек, 4 февраля 2020, 13:27 — REGNUM На пост министра чрезвычайных ситуаций Киргизии представлена кандидатура заместителя председателя правительства республики Замирбека Аскарова, сообщает 4 февраля издание katus.media.
Премьер-министр Киргизии Мухамедкалый Абылгазиев выдвинул кандидатуру своего заместителя на рассмотрение в комитете Жогорку Кенеша (парламента) по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.
На должность заместителя председателя правительства Киргизии выдвинута кандидатура Эркина Асрандиева, который в настоящее время возглавляет российско-киргизский фонд развития.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 января президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков освободил Нурболота Мирзахмедова от должности главы МЧС. Он был назначен полномочным представителем правительства в Джалал-Абадской области.
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