Тирана, , 13:35 — REGNUM 3 февраля на пленарном заседании парламента Албании было ратифицировано межправительственное соглашение о создании совместных культурно-информационных центров Албании и Северной Македонии.

Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, за ратификацию соглашения проголосовали 96 депутатов, ещё двое депутатов проголосовали «против», двое воздержались.

На заседании присутствовал и глава Европарламента Давид Сассоли. Европейский политик обратился к депутатам с речью, в которой подчеркнул важность евроинтеграции Западных Балкан, а также воспитания у молодежи восприятия ценности мирного сосуществования и поддержания демократического строя.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Европарламента прибыл в Албанию