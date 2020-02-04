Симферополь, , 13:24 — REGNUM Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков не собирается скрываться от следствия. Об этом журналистам заявил адвокат предпринимателя Арман Петросян.

«Он не собирается скрываться. Были допрошены все специалисты, которые сказали, что Зубков не является опасным и что он предпринял все меры безопасности для осуществления услуги «сафари» в клетке со львами», — отметил юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Белогорский районный суд заключил Олега Зубкова под арест на два месяца в рамках уголовного дела о нанесении травм туристки из Кировской области, которую в июле 2018 года укусил лев. Позже адвокат Зубкова заявил, что его клиент не явился в суд из-за того, что его не известили вовремя о проведении заседания.

Об этом: Суд не извещал директора крымского «Тайгана» о заседании — адвокат

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