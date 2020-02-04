Симферополь, 4 февраля 2020, 13:24 — REGNUM Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков не собирается скрываться от следствия. Об этом журналистам заявил адвокат предпринимателя Арман Петросян.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Белогорский районный суд заключил Олега Зубкова под арест на два месяца в рамках уголовного дела о нанесении травм туристки из Кировской области, которую в июле 2018 года укусил лев. Позже адвокат Зубкова заявил, что его клиент не явился в суд из-за того, что его не известили вовремя о проведении заседания.
Об этом: Суд не извещал директора крымского «Тайгана» о заседании — адвокат
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