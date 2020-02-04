Киев, , 13:25 — REGNUM Рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского составляет 59%, сказано в результатах социологического проса, проведённого группой «Рейтинг». Отчёт опубликован 4 февраля на сайте организации.

Согласно данным опроса, Зеленскому доверяет 59%, а не доверяют — 32% опрошенных. Спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют — 44%, премьер-министру Украины Алексею Гончаруку — 20% и 53% соответственно.

Наиболее популярной партией остаётся «Слуга народа» — 42,2% поддержки среди тех, кто определился, за кого бы он проголосовал в случае выборов. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь!» — 13,5%, на третьем — «Европейская солидарность» (9,5%).

Опрос проводился с 22 по 26 января 2020 года. Было опрошено 2500 респондентов на всей подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее Украинский институт социальных исследований им. Яременко опубликовал результаты своего опроса, проведённого 24−28 января 2020 года. По данным экспертов, уровень доверия к Зеленскому снизился до рекордной отметки 49,4%.

Отметим, что в отношении уровня поддержки Гончарука столь существенных расхождений нет.

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