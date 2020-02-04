Москва, , 13:09 — REGNUM Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай, запланированный на вторую половину 2020 года, остается в графике. Об этом 4 февраля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Пеской.

По его словам, пока рано говорить о переносе визита Путина из-за распространения коронавируса. «Еще рано говорить о каких-то корректировках в планах президента», — сказал Песков.

Напомним, 25 ноября Дмитрий Песков заявил, что президент России планирует посетить Китай в 2020 году. Об этом также сообщал заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.