Череповец, Вологодская область, , 13:09 — REGNUM Новая встреча президента Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию может состояться при необходимости. Об этом сообщил 4 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он не исключил, что очередная встреча состоится, если президент изъявит к тому желание. Если такая встреча будет запланирована, о ней проинформирует Кремль.

Песков добавил, что Путин пока не ознакомился с инициативой экс-главы Совета по правам человека Михаила Федотова, который считает нужным разделить поправки в Конституцию на две части. Федотов указал на то, что одни поправки относятся к системе публичной власти, а другие — к социальным правам.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Путин провел встречу с рабочей группой, которая была создана днём ранее после его послания Федеральному собранию. В послании президент предложил ряд изменений в Основной закон РФ.

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