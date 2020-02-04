Тбилиси, , 13:08 — REGNUM Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский 4 февраля обратился к оппозиции с призывом не спекулировать на трагедии, которая произошла прошлой ночью. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Не нужно спекулировать трагедией. Это оскорбление погибших людей и их близких», — сказал перед журналистами вице-спикер.

Он подчеркнул, что на заседаниях парламента решаются важные вопросы для населения страны, и связывать сессию и пожар, который унес жизни людей, это — «пик спекуляции».

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 4 февраля в Багдати произошел пожар в частном доме. В огне погибли шесть человек, в том числе четверо детей.

Напомним, представители оппозиции в связи открытием весенней парламентской сессии планировали на 4 февраля ряд протестных акций, но решили отменить их в связи с пожаром. Также от оппозиции прозвучал призыв отметить в этот день и заседание парламента.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузия: оппозиция отложила протест из-за трагедии в Багдати