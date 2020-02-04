Хартум, , 13:04 — REGNUM США пригласили главу правительства Судана в Вашингтон. Этот визит станет первым подобным визитом за более чем три десятилетия. Об этом передает ВВС Africa.

В соответствии с сообщением пресс-службы правительства Судана, генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан скоро отправится в США, чтобы обсудить пути развития двусторонних связей между странами.

По информации журналистов телерадиокомпании, аль-Бурхан занимает пост главы суверенного совета Судана с августа 2019 года, в соответствии с соглашением о разделе власти, по которому в 2021 году власть перейдет в руки гражданского правления до проведения всеобщих выборов в 2022 году.

Как отмечают репортеры, отношения между США и Суданом улучшились после свержения в прошлом году бывшего президента страны Омара аль-Башира. В настоящий момент Судан все еще остается в списке государств-спонсоров терроризма, однако, по словам репортеров, Вашингтон дает понять, что страна может быть исключена из этого списка в ближайшее время.