Киев, 4 февраля 2020, 13:03 — REGNUM Включение вопроса Крыма в повестку переговоров в «нормандском формате» может потопить «переговорный корабль», заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен 3 февраля в интервью телеканалу «Громадське».
По мнению посла, приоритетным для Франции является урегулирование конфликта в Донбассе, поскольку там в течение многих лет гибнут люди.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Этьен де Понсен заявил о необходимости налаживать диалог с Россией. Он отметил, что попытки изолировать Россию оказались неэффективными.
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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после вооружённого госпереворота на Украине. Воссоединению с Россией предшествовал референдум в Крыму, на котором было зафиксировано одобрение подавляющего большинства населения полуострова. Украина отказывается признавать утрату Крыма и пытается поднимать этот вопрос на международной арене.