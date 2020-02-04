Киев, , 13:03 — REGNUM Включение вопроса Крыма в повестку переговоров в «нормандском формате» может потопить «переговорный корабль», заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен 3 февраля в интервью телеканалу «Громадське».

"Сегодня мы не видим формата, в котором можно было бы результативно обсуждать этот вопрос. Включение вопроса Крыма в «нормандский формат» ничего не даст — наоборот, этот вопрос потянет на дно весь корабль», — рассказал он.

По мнению посла, приоритетным для Франции является урегулирование конфликта в Донбассе, поскольку там в течение многих лет гибнут люди.

«Давайте сосредоточимся на этом, на гуманитарных вопросах, на открытии новых пропускных пунктов, на деэскалации и тому подобное», — предложил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Этьен де Понсен заявил о необходимости налаживать диалог с Россией. Он отметил, что попытки изолировать Россию оказались неэффективными.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после вооружённого госпереворота на Украине. Воссоединению с Россией предшествовал референдум в Крыму, на котором было зафиксировано одобрение подавляющего большинства населения полуострова. Украина отказывается признавать утрату Крыма и пытается поднимать этот вопрос на международной арене.