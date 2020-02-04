Богор, Индонезия, , 12:56 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны встретились с президентом Республики Сингапур Халимой Якоб и её супругом в президентском дворце в Богоре, сообщает Antara.

Глава Сингапура Халима Якоб прибыла в Индонезию с государственным визитом 4 февраля 2020 года.

Почетного гостя приветствовали сотни индонезийских детей, одетых в традиционную одежду из всех регионов Индонезии.

Затем президент Индонезии Джоко Видодо пригласил Халиму Якоб и её мужа на заднее крыльцо президентского дворца. Там, как сообщает издание, глава индонезийского государства объяснил, что в Богорском ботаническом саду найдено порядка 15 000 видов растений.

Президент Сингапура подписала гостевую книгу и приняла приглашение Джоко Видодо принять участие в церемонии посадки дерева.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года президент Индонезии провел встречу с главой парламента Сингапура в президентском дворце в Джакарте.

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