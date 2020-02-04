Москва, , 12:56 — REGNUM Законопроект о санкциях за нарушение антитеррористической безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Предлагается распространить действие статьи 20.30 КоАП на юридических лиц и установить с учетом категорий опасности объектов ТЭК дифференцированную административную ответственность за совершение таких правонарушений.

Одновременно предлагается с учетом категорирования объектов ТЭК дифференцировать административную ответственность в отношении должностных лиц, в том числе руководителей субъекта ТЭК, и граждан.

Максимальный штраф составит до 300 тыс. рублей.