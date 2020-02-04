Бишкек, , 12:53 — REGNUM Посолом Киргизии в Греции и Черногории по совместительству назначен Аликбек Джекшенкулов. Соответствующий указ 4 февраля подписал президент республики Сооронбай Жээнбеков, сообщили в пресс-службе главы государства.

Джекшенкулов также занимает пост посла Киргизии в России и Армении по совместительству. Резиденция посольства находится в Москве. Дипломат бы назначен на эту должность в январе 2019 года.

Аликбек Джекшенкулов родился 25 мая 1957 года селе Чолпон Нарынской области Киргизской ССР. С 2005 по 2007 год занимал должность министра иностранных дел республики.