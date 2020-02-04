Минск, , 12:53 — REGNUM Россия якобы озаботилась визитом госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в Минск, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? — цитирует его БелТА. — Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем».

«Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь!» — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, целью своего визита в Белоруссию Помпео назвал «подчеркивание приверженности США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии». Также госсекретарь отметил, США подтверждают свое стремление к нормализации отношений с Белоруссией.

В ходе своего визита глава американского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что развитие отношений США с Белоруссией будут продолжены, в том числе в сфере инвестиций.

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