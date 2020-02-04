Вильнюс, , 13:15 — REGNUM Правительство Литвы совместно с агентством национальной безопасности страны опубликовало отчет, в котором обвиняет Россию и Китай в угрозе своей безопасности, об этом 4 февраля сообщает Associated Press.

«Политика России движима стремлением Кремля обеспечить стабильность режима и продемонстрировать незаменимость для собственного населения», — говорится в отчете, приводимом журналистами агентства.

Пекин также подвергается критике за якобы использование кибервозможностей в киберпространстве Литвы. Кроме того, власти КНР обвиняются в координации своих «недобрых намерений» с Россией.

Причина, по которой Россия должна обеспечивать свою «внутреннюю стабильность» за счет Литвы, в докладе не объясняется.

Напомним, Литва вышла из состава Советского Союза в 1991 году, с тех пор ее политика носила откровенно антироссийский характер. В 2004 году государство вступило в НАТО.

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