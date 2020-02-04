Москва, , 12:53 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку результатам исследования «Левада-Центра» об отношении российских граждан к правительству страны. Об этом Песков заявил 4 февраля журналистам.

Представитель Кремля пояснил, что ещё не ознакомился с итогами опроса, поэтому прокомментировать их не сможет.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведённый в конце января, выявил недовольство большинства российских граждан работой правительства, которое до 15 января 2020 года возглавлял Дмитрий Медведев. Прежнее правительство не добилось улучшений в стране, считают 74% респондентов. При этом 46% не ждут положительных перемен и от правительства во главе с Михаилом Мишустиным. Оптимистично настроены 38% граждан.

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