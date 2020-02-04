Москва, , 12:47 — REGNUM Слухи об отмене визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию опроверг 4 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

Отвечая на вопрос об отмене визита главы Узбекистана в Россию 5 февраля, Песков сообщил, что «на 5 февраля его (визита — ред.) и не было в планах».

"Таких планов и не было, поэтому нечего откладывать», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что информация о переносе визита Мирзиёева в Россию неверная.

Ранее Песков заявил, что 7 февраля должны встретиться президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Читайте также: Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Лукашенко