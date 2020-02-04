Москва, , 12:43 — REGNUM Вице-спикер Госдумы глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой («Единая Россия») предложил закрепить в Конституции традиционный брак, как в свое время закрепили Крым в Основном законе, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Толстой полагает, что закрепление традиционного брака как брака мужчины и женщины позволит использовать как аргументы на международных площадках, как в свое время помогло закрепление в Основном законе Крыма как части РФ.

«Это создаст барьер для попыток приписать какие-то отдельные дополнительные права для лиц нетрадиционной ориентации, ЛГБТ», — сказал Толстой.

Он также указал на попытки закрепить права представителей нетрадиционной сексуальной ориентации через проект закона о профилактике семейного насилия.

«Сегодня эти попытки делаются при помощи проекта закона о профилактике домашнего насилия, который списан фактически под копирку со Стамбульской конвенции СЕ. Россия предлагала свои поправки, они были все отклонены», — отметил Толстой.