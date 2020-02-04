Тбилиси, , 12:52 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе рассказал журналистам, что решение снова побороться за должность генпрокурора ему далось непросто. Об этом сообщает агентство Report.

Шотадзе прокомментировал свое выдвижение в качестве соискателя на вакантную должность 4 февраля перед началом собеседования с ним в Прокурорском совете, который будет решать, кого из кандидатов представить на рассмотрение депутатам парламента.

«Мне было нелегко принять решение, но после долгих размышлений я согласился выдвинуть свою кандидатуру», — сказал экс-генпрокурор.

Он также отметил, что, будучи генеральным прокурором, постоянно стремился устанавливать верховенство закона в Грузии. Шотадзе также заявил, что смог добиться неких успехов в этом деле, о которых он сообщит позже.

Как передавало ИА REGNUM, Шотадзе был генпрокурором Грузии с ноября 2015 года до мая 2018 года. Он ушел в отставку под давлением протестов, которые устроил Заза Саралидзе, отец убитого в Тбилиси школьника.

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