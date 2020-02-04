Киев, , 12:46 — REGNUM Верховная рада Украины уволила министра развития общин и территорий Украины Алёну Бабак, сообщило 4 февраля информационное агентство «Укринформ».

Решение поддержали 266 депутатов парламента при необходимых 226.

«Освободить Бабак Алёну Валерьевну от должности министра развития общин и территорий Украины», — сказано в постановлении.

Глава правительства Украины Алексей Гончарук поблагодарил Бабак за работу.

Новым министром министром развития общин и территорий стал Денис Шмыгаль. Его кандидатуру поддержали 278 депутатов Верховной рады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский проводят собеседования с кандидатами на должность нескольких министров правительства Украины.

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