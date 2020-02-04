Москва, , 12:34 — REGNUM Россия может быть представлена на встрече Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в феврале на каком-то уровне, если данное решение о проведении встречи будет принято. Об этом 4 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, если такие встречи будут, то Россия на каком-то уровне вполне может быть представлена, как это было и раньше», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саудовская Аравия предложила сократить нефтедобычу из-за нового коронавируса. Саудиты аргументируют это тем, что на фоне эпидемии идёт дестабилизация экономики, в том числе и на нефтяном рынке.

Отметим, что сейчас действует договорённость для стран ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи на 500 тыс. баррелей в сутки в течение первого квартала 2020 года.