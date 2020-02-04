Бишкек, , 12:31 — REGNUM Совместные шаги по отмене визовых ограничений обсудили государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Киргизии Чинигиз Айдарбеков, сообщили 3 февраля в пресс-службе внешнеполитического ведомства Киргизии.

Во время переговоров Айдарбеков заявил, что визовые ограничения США напрямую затрагивают интересы граждан республики. Он выразил удивление, что из более 80 стран, где отсутствуют биометрические паспорта, ограничения коснулись именно Киргизии.

Стороны достигли договоренности об усилении сотрудничества по этому вопросу и отметили необходимость поиска путей решения проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января представитель администрации президента США Дональда Трампа заявил, что вводятся визовые ограничения для шести стран, в том числе Киргизии.

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