Москва, , 12:23 — REGNUM У Дональда Трампа шансы на победу в выборах президента США высоки, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя итоги голосования на партсобрании Республиканской партии в американском штате Айова.

«Республиканская и Демократическая партии США провели кокусы (собрания членов партии) в штате Айова. На таких собраниях предварительно выбирают основных кандидатов для участия в выборах президента.

У республиканцев победил президент США Трамп, сообщило местное отделение партии в Twitter. У демократов официальных результатов пока нет. На самом деле, шансы на победу у Трампа высоки, хотя и нельзя сказать, что это решенное дело. Ведет себя он как слон в посудной лавке: постоянные санкции, чуть не выкинул Турцию из НАТО и т. д.

Для глобальной экономики и стабильности Трамп — однозначное зло. Мы не сильно удивимся, если после победы на выборах он займется реструктуризацией долга и введет новую валюту. Доллар или амеро не принципиально.

Однако до выборов в США на рынках не стоит ждать никаких потрясений. Для России не совсем понятно, какое зло меньшее — республиканцы или демократы. Последние очень любят совать нос во внутренние российские дела.

Санкции надолго, если не навсегда. Что, правда, не мешает американским инвестиционным фондам покупать российские акции», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп лидирует в голосовании на партсобрании Республиканской партии в американском штате Айова.

Читайте также: СМИ предрекли победу Трампа на собрании республиканцев в Айове