Владимир Путин прилетел в Череповец.
Воспитанники Череповецкого Центра боевых искусств. Цитата с сайта martial-center.ru.
В ноябре 2019 года Череповецкий Центр боевых искусств, где сегодня, 4 февраля, собирается побывать российский президент Владимир Путин, отметил своё 25-летие.
На сегодняшний день этот центр стал настоящей кузницей чемпионов. Только наград чемпионатов мира и Европы по разным видам единоборств, включая олимпийские, — более 170. За 2018 год воспитанники ЦБИ завоевали на разных соревнованиях, не считая городских, 1700 медалей. А свою работу ЦБИ начал в октябре 1994 года. Первая цель — объединить все виды единоборств, что существовали в те годы в Череповце: ушу, каратэ, кикбоксинг, айкидо. Одним из первых в ЦБИ пришел тренер по карате Александр Петров.
Главным «мотором» Центра боевых искусств в Череповце на протяжении четверти века является его создатель и бессменный директор Юрий Филимонов. Благодаря его усилиям сейчас в центре развивается около 30 видов единоборств — как олимпийских, так и экзотических. На пике в ЦБИ занимается до 2,5 тысяч череповчан.
В стенах Череповецкого химико-технологического колледжа суета и тревога, пишет Vologda-Posk.
«Журналисты на месте. Все ждут приезда Владимира Путина», — пишет СМИ.
Издание также сообщает, что в колледже пройдет встреча главы государства с общественностью города, на которой обсудят подготовку кадров для экономики и социальной сферы.
Фото: vologda-poisk.ru
Справочная информация о том, что представляет собой Череповецкий химико-технологический колледж, который посетит сегодня российский президент Владимир Путин.
Приказом управления образования администрации Вологодской области
Данное учебное заведение готовит молодых рабочих и специалистов для Фосагро, локомотивного депо ст. Череповец, комитета по социальной защите, сферы услуг.
В 2010 году образовательное учреждение стало лауреатом конкурса в номинации «100 лучших образовательных учреждений НПО России», коллективу вручена золотая медаль «Европейское качество» и диплом в номинации «100 лучших НПО и СПО России»
Цитата с сайта rosvuz.ru.
Череповчане делятся в соцсетях своими наблюдениями за тем, как местные власти подготовили город к визиту главы государства. По сообщениям очевидцев, часть дорог перекрыта, маршруты общественного транспорта изменены.
«На Труда к суду не подъехать ни с одной стороны, жителей близлежащих дворов пропускают при предъявлении паспорта, пешеходов в ЦБИ тоже не пускают».
«Первый раз по таким гладковычищенным дорогам еду на работу», — отметили горожане в сети.
Согласно программе визита, Владимир Путин посетит Череповецкий химико-технологический колледж, который готовит, в частности, кадры для АО «Апатит». Также президент намерен встретиться с местной общественностью и обсудить с нею подготовку работников для экономики и социальной сферы.
Путина ждут и в местном Центре боевых искусств, а также в центре образования имени И. А. Милютина в Зашекснинском районе.
Президент России Владимир Путин прибыл в Череповец.