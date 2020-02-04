Справочная информация о том, что представляет собой Череповецкий химико-технологический колледж, который посетит сегодня российский президент Владимир Путин.

Приказом управления образования администрации Вологодской области от 03.03.1994 г. № 89 среднее профессионально-техническое училище № 37 преобразовано в профессиональное училище № 37. В апреле 2011 года училище преобразовано в бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Череповецкий химико-технологический колледж».

Данное учебное заведение готовит молодых рабочих и специалистов для Фосагро, локомотивного депо ст. Череповец, комитета по социальной защите, сферы услуг.

В 2010 году образовательное учреждение стало лауреатом конкурса в номинации «100 лучших образовательных учреждений НПО России», коллективу вручена золотая медаль «Европейское качество» и диплом в номинации «100 лучших НПО и СПО России» 21.10.2010 г. в г. Санкт-Петербург на 5 всероссийской конференции «Проблемы и перспективы развития начального и среднего профессионального образования в России».

Цитата с сайта rosvuz.ru.