Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Депутаты петербургского Законодательного собрания обсудят возможность не штрафовать петербуржцев за остекление балконов «задним числом». Соответствующий законопроект в городской парламент внесла фракция «Единой России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ЗакСе.

Депутаты предлагают внести поправки в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», согласно которым самовольное остекление на фасадной части зданий является противоправным только в том случае, если работы были проведены после 11 января 2020 года.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что ему поступило множество обращений обеспокоенных горожан после этой даты, когда были узаконены штрафы за самовольное остекление. Более того, по словам Макарова, он хорошо понимает этих людей, потому что в своей квартире собственноручно застеклил балкон.

«Изначально эти нормы вводились с целью защиты архитектурного облика города, и прежде всего — его исторической части, от безответственных действий некоторых владельцев коммерческой недвижимости, уродующих фасады зданий. Однако многочисленные обращения граждан и оперативно проведённый депутатами мониторинг правоприменительной практики показали, что под удар могут попасть и владельцы обыкновенных квартир в спальных районах», — пояснил Вячеслав Макаров.

Он отметил, что в северном городе, каким является Петербург, использовать открытый балкон или лоджию большую часть года просто нереально. Поэтому в районах массовой типовой застройки еще в советские времена ленинградцы, а затем петербуржцы массово остекляли свои балконы. Наказывать нынешних владельцев такого жилья за остекление несправедливо и неправильно.

«Наша задача — быстро внести изменения и защитить интересы простых горожан», — полагает Макаров.