Киев, 4 февраля 2020, 12:19 — REGNUM Россию не стоит пытаться ставить в угол, как провинившегося ученика в школе, заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен 3 февраля в интервью телеканалу «Громадське».
По словам дипломата, ситуация, когда Франция не разговаривала с Россией, подвергала изоляции и держала дистанцию, ни к чему хорошему не привела. Из-за этого годами не проводились собрания в «нормандском формате», и не было никакого прогресса в решении конфликта в Донбассе.
Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление «требовательного» диалога с Россией и за налаживание отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Этьен де Понсен заявил, что некоторые пункты Минских соглашений следует уточнить. В особенности это касается последовательности их выполнения.
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