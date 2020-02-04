Киев, , 12:19 — REGNUM Россию не стоит пытаться ставить в угол, как провинившегося ученика в школе, заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен 3 февраля в интервью телеканалу «Громадське».

По словам дипломата, ситуация, когда Франция не разговаривала с Россией, подвергала изоляции и держала дистанцию, ни к чему хорошему не привела. Из-за этого годами не проводились собрания в «нормандском формате», и не было никакого прогресса в решении конфликта в Донбассе.

Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление «требовательного» диалога с Россией и за налаживание отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Россия является крупным партнёром, у неё есть военная сила, а также экономические мощности, у нас есть экономические интересы в России, как и на Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог», — отметил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Этьен де Понсен заявил, что некоторые пункты Минских соглашений следует уточнить. В особенности это касается последовательности их выполнения.

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