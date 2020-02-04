Симферополь, , 12:19 — REGNUM Арестованный в Симферополе владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков объявил голодовку в СИЗО. Об этом 4 февраля сообщила «Интерфаксу» его пресс-секретарь Татьяна Алексагина.

«Олег Алексеевич отказывается от пищи, до нас дошла такая информация. Сегодня у него был адвокат. Омбудсмен был. Мы его не видели пока. Вскоре встретимся с адвокатом, думаю, прольём свет, почему идёт отказ от пищи: может, ради здоровья, может, ещё ради чего-то», — уточнила пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Белогорский районный суд заключил Олега Зубкова под арест на два месяца в рамках уголовного дела о нанесении травм туристки из Кировской области во время посещения сафари со львами летом 2018 года. Ранее крымский обмудсмен сообщала, что у Зубкова нет жалоб на условия содержания под стражей.

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