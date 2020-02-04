Москва, , 12:16 — REGNUM Четверо сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, о гибели которых в Сирии сообщили ранее ряд СМИ и Telegram-каналов, были снайперами и направлялись на усиление сирийского подразделения. Об этом 4 февраля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным, автомобиль, на котором ехали сотрудники ФСБ, подорвался 1 февраля на фугасе в районе населенного пункта Захра. Погибшие были офицерами двух управлений ведомства — «С» («Смерч») и «К» («Кавказ»), уточнило издание.

Накануне, 3 февраля, в управлении ФСБ по Тамбовской области подтвердили гибель одного из офицеров. В региональном ведомстве отметили, что лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших.