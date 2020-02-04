Москва, , 12:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко встретятся 7 февраля. Об этом 4 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, такая встреча с президентом Белоруссии готовится на пятницу», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, встреча пройдет на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля Лукашенко заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным.

«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать», — сказал он.

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