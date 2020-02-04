Джакарта, , 12:09 — REGNUM Посол Китая в Индонезии Сяо Цянь заявил, что решение властей Индонезии временно приостановить полеты, предоставление виз и импорт из Китая повредит Индонезии, сообщает Sindonews.

«Что касается ограничений на полеты и мер по импорту-экспорту, я думаю, что их необходимо вводить поэтапно, но мы надеемся, что не нужно предпринимать никаких действий», — заявил посол Китая в Джакарте.

«Китай уже семь или восемь лет подряд является крупнейшим торговым партнером Индонезии», — отметил Сяо Цянь.

«Китай и Индонезия являются дружественными странами. Мы надеемся, что Индонезия получит совет от ВОЗ и примет меры для защиты, а не для негативного воздействия на инвестиционное сотрудничество и торговлю между странами», — добавил Сяо Цянь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Индонезии признали важный вклад китайского правительства в процесс эвакуации индонезийских граждан из провинции Хубэй.

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