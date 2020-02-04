Иерусалим, , 12:08 — REGNUM Израильский историк Дан Михман, сотрудник национального мемориала Яд ва-Шем, принёс извинения за ошибку, якобы допущенную организаторами Всемирного форума по Холокосту. В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.

В обращении названо «ошибочным и тенденциозным» видео, показанное на форуме в Иерусалиме в январе. Также приведены извинения «за неудачную ситуацию».

Михман обвинил авторов фильма в искажении исторических фактов. Он указал, что в видеоматериалах не затронута «тема раздела Польши между СССР и нацисткой Германией в 1939 году» и «оккупация Западной Европы в 1940 году». Историк также упрекнул фильм за неверные границы ряда стран и именование концентрационных лагерей «лагерями уничтожения».

«Извинения» историка опубликовал, в частности, англоязычный сайт израильской газеты Haaretz. В публикации указано, что письмо пришло в редакцию. На сайте Яд ва-Шем Михман значится одним из «старших историков», при этом подписи руководства музея под его обращением нет, на сайте музея оно также отсутствует.

Западные, в том числе польские СМИ растиражировали обращение Михмана под видом критики России — правопреемницы Советского Союза — музеем Холокоста.

Как сообщало ИА REGNUM, примером западной антироссийской кампании по уравниванию нацистской Германии и Советского Союза является также распространение заявлений бывшей узницы о «поддельности» советских снимков Освенцима.

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