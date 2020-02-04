Тбилиси, , 12:02 — REGNUM Грузинская оппозиция во главе с бывшими и нынешними лидерами некогда «Единого национального движения» объявленный на 4 февраля протест и пикетирование здания парламента Грузии отложила.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал один из организаторов акции, бывший замминистра юстиции правительства экс-президента Саакашвили Георгий Вашадзе. Причиной такого решения он назвал трагедию, случившуюся накануне в грузинском городе Багдати, где в результате пожара погибли 6 человек, в том числе 4 детей.

«Несколько часов назад на нас обрушилась тяжелейшая трагедия. В Багдати, в доме на улице Акакия Церетели, случился пожар, в результате которого погибли 6 человек, в том числе 4 детей. В первую очередь, хочу выразить глубокие соболезнования в связи со случившимся. Эта трагедия для каждого из нас — ужасающий факт. Хочу выразить соболезнования родным этой семьи и всей Грузии. Как вам известно, завтра утром, в 10 часов мы планировали акцию протеста, но это событие вынудило нас принять решение об отмене назначенного на 4 февраля мероприятия в честь памяти погибших», — написал Георгий Вашадзе 3 февраля вечером.

Соратники Саакашвили не уточняют, до какого периода они отложили свои акции, и обещают сообщить об этом дополнительно.

По информации МВД Грузии, бригады пожарных-спасателей прибыли на улицу Церетели в Багдади через 2 минуты после получения сообщения о пожаре.

«По сообщениям пожарных-спасателей, горел двухэтажный жилой дом. Пожар был распространен примерно на 200 кв. м площади. После локализации огня пожарные нашли в доме тела 5 человек, среди которых были 1 женщина и 4 детей. Позднее на месте был обнаружен еще 1 труп — пожилой женщины», — говорится в сообщении МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 187, часть 4-я УК Грузии, «повреждение или уничтожение вещи путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшее по неосторожности причинение смерти двух и более человек», что карается лишением свободы сроком от 9 до 12 лет.

Ранее сюжет о социально незащищенной семье из Багдати, которая сгорела в результате пожара, сняла грузинская телекомпания «ТВ Пирвели», явно оппозиционная нынешним властям. Телекомпания сообщала о том, что семья самовольно вселилась в заброшенный дом, что этой семье местные власти сняли социальное пособие. Показывались кадры аварийного дома, квартиры, в которой стояла дровяная печь и царили беспорядок и антисанитария.

Лидеры оппозиции один за другим продолжают повторять, что трагедия в Багдади их потрясла и по этой причине они отложили протест.

Грузинская оппозиция планировала возобновление акций протеста вместе с началом пленарных заседаний парламента, которым соратники экс-президента Саакашвили объявили бойкот. Главное требование оппозиции — проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе.