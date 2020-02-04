Минск, , 12:02 — REGNUM Из-за распространения нового коронавируса сделать из КНР изгоя не получится, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко 4 февраля на заводе по выпуску картона в Добруше журналистам.

Лукашенко посоветовал гражданам своей страны мыть руки и меньше обниматься с незнакомыми людьми на улице, чтобы избежать заражения коронавирусом. Все же остальные вопросы по работе с новым вирусом лежат на министерстве здравоохранения.

«Если мы не пылим, это не значит, что мы не занимаемся этим вопросом», — сказал президент Белоруссии.

Он добавил, что не принижает опасность вируса. По мнению Лукашенко, на этой проблеме наживаются многие компании. Он призвал не «гвалтовать», а спокойно работать.

Ранее Всемирная организация здравоохранения распространила заявление, в котором говорится о том, что медицинские маски не защищают от коронавируса, однако они могут снизить риск заражения.

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