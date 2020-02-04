Тегеран, , 11:55 — REGNUM В Иране двое сотрудников благотворительной организации были приговорены к тюрьме за шпионаж в пользу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, об этом 4 февраля сообщает Reuters.

«Два шпиона ЦРУ, работающие под прикрытием в благотворительном фонде, были приговорены к десяти годам лишения свободы за шпионаж, и еще к пяти годам — за подрыв национальной безопасности», — отметил в комментарии журналистам агентства представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили.

Имена приговоренных пока не разглашаются, также нет других подробностей по данному делу, так как судебное заседание еще продолжается.

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