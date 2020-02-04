Москва, , 11:47 — REGNUM «Резкое обострение отношений между Москвой, Дамаском и Анкарой, вызванное событиями в сирийском Идлибе, вызывает тревогу и обеспокоенность», — заявила депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия»).

По мнению Паниной, турецкое руководство понимает, что антиправительственные силы терпят поражение в районе Идлиба, что ведёт к сокращению сферы влияния Анкары в Сирии. При этом прямое военное вмешательство Турции в эти события политически невыгодно Анкаре, поскольку может поставить под вопрос целую систему договорённостей между Россией и Турцией по широкому спектру вопросов, включая курдский.

В этой ситуации Эрдоган посылает в адрес России целый ряд враждебных сигналов — от резких заявлений по Крыму до прямых угроз осуществить военное вторжение в Сирию.

«Можно предположить, что в конечном счёте Эрдоган захочет получить компенсацию за потерю влияния в Идлибе, в частности, попытается расширить зону безопасности на сирийско-турецкой границе и получить доступ к нефтяным месторождениям, которые сейчас контролируют курдские формирования при поддержке США. При этом турецкие власти могут поставить вопрос о легализации поставок этой нефти под предлогом необходимости содержания находящихся на территории страны сирийских беженцев», — подчеркнула политик.