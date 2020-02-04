Анкара, , 11:47 — REGNUM

Своими политическими жестами в отношении Украины и своими антироссийскими заявлениями по Крыму президент Турции посылает сигнал «я свой» в Вашингтон и Брюссель и одновременно пытается «выбить» для себя преимущества в диалоге с Россией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 4 февраля, комментируя высказывания Реджепа Тайипа Эрдогана.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский President.gov.ua

Как сообщалось ранее, Эрдоган в ходе своего визита на Украину выразил обеспокоенность судьбой крымских татар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что опасения Эрдогана напрасны и что он имеет возможность в любой момент в этом убедиться, ведь у него есть «действующее предложение» посетить Крым и увидеть всё своими глазами.

«Думаю, что на самом деле в Кремле не испытывают иллюзий по поводу подхода президента Турции к вопросу об отношениях с Россией. Взаимодействие Москвы и Анкары в Сирии и на Ближнем Востоке в целом — это сложный баланс интересов. Исторических же симпатий с Турцией у России нет и быть не может.

Своими политическими жестами в отношении враждебно настроенной по отношению к нашей стране Украин ы , своими антироссийскими заявлениями по Крыму Эрдоган, с одной стороны, посылает новый сигнал «я свой» в Вашингтон и Брюссель, а с другой, — пытается «выбить» для себя какие-то преимущества в диалоге с Россией. Надеюсь, что, несмотря на его немалые лоббистские возможности в России, сделать это ему не удастся.