Вильнюс, , 11:45 — REGNUM Глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис сегодня, 4 февраля, на пресс-конференции в Сейме Литвы, где был представлен ежегодный отчёт об угрозах Литве, заявил, что Россия продолжает стремиться повлиять на политические процессы в стране, однако инструменты этого влияния у России ограничены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Яунишкиса, это стало результатом «роста самосознания гражданского общества», которое стало «намного устойчивее» к внешнему влиянию.

«Но это ни в коем случае не означает, что лица, принимающие решения в Кремле, отказались от стремлений вмешиваться в наши внутренние процессы», — добавил он.

По словам главы ДГБ, во время прошедших президентских, муниципальных выборов и выборов в Европарламент в 2019 году не было зафиксировано значительных попыток повлиять на исход выборов. Не наблюдается такого внимания и перед парламентскими выборами, которые состоятся осенью 2020 года.