Сеул, , 11:43 — REGNUM 4 февраля в Сеуле состоится встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Камбоджи Хун Сена. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в рамках встречи стороны обсудят пути развития двустороннего сотрудничества в различных областях, включая сельское хозяйство, инфраструктуру и финансы.

Известно, что встреча представителей двух стран состоится спустя 11 месяцев после визита главы Южной Кореи в Камбоджу, состоявшегося в марте прошлого года.

Отмечается, что премьер-министр Хун Сен планировал посетить юбилейный саммит Республики Корея и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходил в южнокорейском Пусане в ноябре 2019 года, однако отменил поездку в связи с ухудшением здоровья его тёщи.