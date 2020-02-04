Минск, , 11:31 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Лукашенко сообщил 4 февраля в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда», передаёт БелТА.

«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать», — утверждает президент Белоруссии.

Напомним, последний раз Лукашенко и Путин встречались 20 декабря 2019 года. Их новая встреча была запланирована на конец января 2020 года, однако она не состоялась.

Напомним также, что между Россией и Белоруссией до сих пор не урегулированы основные вопросы, связанные со стоимостью поставок углеводородов: контракты на закупку Минском российской нефти и газа в 2020 году на данный момент не заключены.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Минск посетил госсекретарь США Майк Помпео. По этому поводу 7 февраля Лукашенко заявил, что «период холода» в отношениях Белоруссии и США закончен.