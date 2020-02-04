Тбилиси, , 11:41 — REGNUM Визит министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани в Вашингтон запланирован с 4 по 7 февраля. Об том сообщает грузинский МИД.

Сообщается, что госсекретарь США Майк Помпео пригласил главу грузинского МИД принять участие во встрече министров иностранных дел государств-членов объединения за свободу вероисповедания. Кроме того, в ходе визита Залкалиани планирует провести встречи в Конгрессе США и экспертных кругах.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ряд членов Конгресса написали грузинскому премьер-министру Георгию Гахарии письма с резкой критикой внутренней политики руководства Грузии. Представители грузинских властей на это заявили, что конгрессмены введены в заблуждение, и им необходимо донести информацию о том, что происходит.