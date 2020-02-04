Вильнюс, , 11:22 — REGNUM Вероятность случайного военного инцидента по вине России на границе Литвы и Калининградской области остаётся высокой в связи с активными военными манёврами российских вооружённых сил на Добровольском полигоне. Об этом говорится в ежегодном совместном отчёте Департамента госбезопасности Литвы и второго оперативного департамента при минобороны Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 февраля.

«Это негативно влияет на безопасную среду и увеличивает риск неумышленного инцидента», — говорится в отчёте. При этом в документе подчёркивается, что «вероятность военного вторжения России в Литву снижается».

Отметим, что США оборудовали на границе с Калининградской областью первый в Прибалтике авиационный полигон, на котором отрабатываются нанесения ударов с воздуха, в том числе и с помощью тяжёлых бомбардировщиков.