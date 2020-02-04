Москва, , 11:21 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») рассчитывает на то, что страны бывшего СССР поддержат Россию и проведут всеобщую минуту молчания в знак памяти по погибшим в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

«Очень важно, думаю, и для стран, которые ранее были одной большой страной, они вышли из состава СССР, но это наши братские народы, возможно, что и в этих странах будет поддержана инициатива о том, чтобы общая минута молчания стала нашим общим рубежом современного мира и современной защиты памяти от любых проявлений нацизма, от любой агрессии», — сказала Яровая журналистам.

Госдума в первом чтении обсудит законопроект, которым предусматривается проведение ежегодно общероссийской минуты молчания 22 июня в День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. Минута молчания будет проходить в 12:15 мск.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума обсудит законопроект о Всероссийской минуте молчания