Новосибирск, , 11:21 — REGNUM Новосибирские общественные активисты и ряд и политиков перед выборами депутатов горсовета подписали соглашение о создании коалиции — для противостояния «возможным договоренностям «Единой России» и КПРФ», пишет «Тайга.инфо».

СМИ отмечает, что среди поддержавших соглашение лидер регионального отделения «Яблока» Светлана Каверзина, глава местного штаба Алексея Навального Сергей Бойко и руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Отметим, что осенью новосибирцы будут выбирать депутатов городского совета Новосибирска и Законодательного собрания области.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах губернатора Новосибирской области в 2018 году КПРФ не стала выставлять кандидата. В свою очередь, на выборах мэра Новосибирска в 2019 году «Единая Россия» отказалась от участия.

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