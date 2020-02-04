Вильнюс, 4 февраля 2020, 11:19 — REGNUM Департамент государственной безопасности Литвы сегодня, 4 февраля, совместно со вторым оперативным департаментом при минобороны Литвы представил отчёт об угрозах Литве в котором, кроме прочего, представил памятку для туристов, отправляющихся в Россию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В документе утверждается, что российские спецслужбы активно пользуются возможностью посещения жителей Литвы Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области по бесплатным электронным визам. Такие путешественники, подчёркивают разработчики отчёта, становятся объектом для вербовки. Для этого используются в том числе и провокации.
В связи с этим литовские спецслужбы рекомендуют:
— не путешествовать одному;
— не нарушать общественный порядок;
— заранее подготовить все необходимые действующие документы;
— не представлять ложную информацию в анкетах для виз;
— умеренно употреблять алкоголь;
— если это возможно, не ввозить в Россию свой основной мобильный телефон и компьютер;
— критически относиться к новым знакомствам, поступающим предложениям и просьбам.