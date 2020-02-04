Пекин, , 11:16 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео в очередной раз на практике доказал, что он действительно зачинщик проблем в мире, говорится в заявлении посольства Китая в Узбекистане.

Майк Помпео DonkeyHotey

«На совместной пресс-конференции со своим узбекским коллегой Майкл Помпео публично заявил, что намерен обсудить внутренние дела Китая с министрами иностранных дел государств Центральной Азии. Его «умение» фабриковать ложь и использовать всяческие случаи для очернения Китая не вызывает у нас никакого удивления. Вне зависимости от того, обсуждалась эта тематика или нет, мы уверены, что все стороны разделяют с нами крайнее отвращение к поведениям и шантажу Помпео», — отмечается в документе, который цитирует Подробно.уз.

Данное турне Помпео по евразийским странам, отметили китайские дипломаты, насыщено злонамеренным подстрекательством и клеветой, а также полностью разоблачило его личную враждебность и предубеждение в отношении Китая.

«Помпео в очередной раз на практике доказал, что он действительно зачинщик проблем в мире», подчеркивает посольство.

«Хоть тысячу раз повторяется, ложь никогда не станет правдой. Любые попытки клеветать на Китай и сеять раздоры в дружественных отношениях между Китаем и государствами Центральной Азии обречены на поражение», говорится в заявлении.

Как сообщалоИА REGNUM, госсекретарь США Майка Помпео в начале месяца посещал Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

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