Киев, , 11:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский потребовал разобраться с ситуацией вокруг женщины, которой депутат от партии «Слуга народа» Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы оплатить расходы на коммунальные услуги. Об этом рассказала заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив в эфире телеканала ICTV.

Ковалив принесла извинения за некорректные высказывания парламентария.

«Мы получили информацию о платёжках, которые платит это домохозяйство, эта семья за коммунальные услуги, и о субсидиях, которые она получает», — сообщила она.

Согласно полученной информации, женщина с начала отопительного сезона получила субсидию в размере 3,5 тыс. гривен (8900 рублей), что позволяет ей платить за газ не более 300−350 гривен (763−890 рублей) за коммунальные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, после слов депутата Брагара о том, что жительнице Кировоградской области следует продать собаку, чтобы рассчитаться с долгами, женщина посоветовала ему продать мозги. Напомним, её пенсия оказалась меньше, чем плата за коммунальные услуги.

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