Киев, 4 февраля 2020, 11:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский потребовал разобраться с ситуацией вокруг женщины, которой депутат от партии «Слуга народа» Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы оплатить расходы на коммунальные услуги. Об этом рассказала заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив в эфире телеканала ICTV.
Ковалив принесла извинения за некорректные высказывания парламентария.
Согласно полученной информации, женщина с начала отопительного сезона получила субсидию в размере 3,5 тыс. гривен (8900 рублей), что позволяет ей платить за газ не более 300−350 гривен (763−890 рублей) за коммунальные услуги.
Как сообщало ИА REGNUM, после слов депутата Брагара о том, что жительнице Кировоградской области следует продать собаку, чтобы рассчитаться с долгами, женщина посоветовала ему продать мозги. Напомним, её пенсия оказалась меньше, чем плата за коммунальные услуги.
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