Луанда, , 11:16 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени и президент Руанды Поль Кагаме провели переговоры по улучшению отношений после того, как дипломатический конфликт привел к закрытию главной границы между двумя странами. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, лидеры провели переговоры в воскресенье, 2 февраля, в столице Анголы, Луанде.

Президент Мусевени и президент Кагаме договорились, что их страны «воздержатся от поддержки, финансирования, обучения и проникновения дестабилизирующих сил на территорию соседней страны», говорится в коммюнике саммита.

Они также согласились «предпринять последовательные шаги в направлении мира, стабильности, добрососедства и восстановления взаимного доверия».

Часть шагов будет включать в себя обмен заключенными. Однако они не заявили, сколько именно заключенных будет освобождено, и не сообщили подробности о том, как и когда состоится обмен, сообщает AFP.

Это второй раунд переговоров, который был организован президентом Анголы Жуаном Лоренсу. Посредником на переговорах также выступал президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди. Напомним, что первые переговоры при посредничестве Анголы и ДР Конго состоялись в августе 2019 года.

Оба лидера также согласились с тем, что следующий саммит по разрешению конфликта состоится 21 февраля на пограничном пункте Катуна/Гатуна между двумя странами.

Напомним, что дипломатические отношения между Руандой и Угандой остаются напряженными уже более года. Власти Руанды обвиняют Уганду в поддержке оппозиционного движения, Национального конгресса Руанды (СРН), возглавляемого бывшим главой руандийской армии генералом Каюмбой Ньямвасой. Они также обвиняют Уганду в аресте и пытках ряда руандийцев в Уганде. Уганда, со своей стороны, обвиняет Руанду в проникновении в «ее службы безопасности и вмешательстве в ее внутреннюю политику».

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