Вильнюс, , 11:00 — REGNUM Российские и китайские спецслужбы тесно сотрудничают и координируют свои действия в деятельности в Литве. Такой вывод сделан в отчёте Департамента госбезопасности Литвы и Второго оперативного департамента при минобороны Литвы об угрозах стране, опубликованного сегодня, 4 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Конфронтация России с Западом в международной политике заставляет Москву согласовывать свои действия с Китаем. Эти страны поддерживают тесные политические и военные связи, согласовывают отдельные международные вопросы», — говорится в документе.

При этом Россия поддерживает военную группировку в Калининградской области с сохранением возможности захвата Прибалтики за 24−48 часов. Литовские спецслужбы подчёркивают, что в Калининградской области в этом году появится уже пятый по счёту боевой корабль, оснащённый ракетными комплексами «Калибр».