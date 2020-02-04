Вильнюс, 4 февраля 2020, 11:00 — REGNUM Российские и китайские спецслужбы тесно сотрудничают и координируют свои действия в деятельности в Литве. Такой вывод сделан в отчёте Департамента госбезопасности Литвы и Второго оперативного департамента при минобороны Литвы об угрозах стране, опубликованного сегодня, 4 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
При этом Россия поддерживает военную группировку в Калининградской области с сохранением возможности захвата Прибалтики за 24−48 часов. Литовские спецслужбы подчёркивают, что в Калининградской области в этом году появится уже пятый по счёту боевой корабль, оснащённый ракетными комплексами «Калибр».