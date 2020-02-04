Москва, , 11:22 — REGNUM Совместное заседание министров обороны государств — участников СНГ, ШОС и ОДКБ должно состояться в Москве в июне 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространённом 4 февраля.

На 4 и 5 февраля намечена встреча представителей военных ведомств стран, входящих в указанные объединения. Делегатам предстоит обсудить в Москве подготовку к июньским переговорам министров.

Участие в февральском заседании подтвердили военные представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

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